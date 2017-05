Le scelte di Allegri e Spalletti

Piccolo giallo nell'immediata vigilia del match. Nainggolan non è in buone condizioni e a lungo Spalletti pensa se farlo giocare dall'inizio oppure tenerlo in panchina. La scelta è la prima (e si rivelerà decisiva), Allegri sceglie Higuain e Mandzukic lasciando in panchina Dybala. Totti se la guarda da bordo campo dopo il saluto affettuoso con Del Piero in veste di inviato. La Roma parte subito forte, cerca di schiacciare la Juve che, disponibile al sacrificio come ci ha abituato ultimamente, riesce a resistere alla pressione e pian pianino a guadagnare campo. Al primo vero affondo i bianconeri passano: Sturaro premia il movimento di fuori linea di Higuain, centrali romanisti scavalcati con il Pipita che può battere indisturbato a rete ma preferisce servire Lemina che da due passi appoggia in rete per il vantaggio bianconero. La Roma accusa il colpo, Spalletti, dalla panchina, porta l'indice sulla tempia: "Questione di concentrazione", vorrebbe dire. La concentrazione la Roma la ritrova immediatamente e spinge, De Rossi corregge in rete un colpo di testa di Manolas respinto da Buffon, si va all'intervallo in parità.