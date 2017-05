Ha ospitato il Grande Torino ed è stato il simbolo di un'identità tra una squadra di calcio e un luogo: stadio Filadelfia, basta il nome per far emozionare i tifosi granata e non solo. E oggi, dopo la chiusura del 1998, è arrivato il grande giorno dell'inaugurazione del nuovo Stadio Filadelfia. Il "grande sogno" della Fondazione diventa realtà: alle 18 la cerimonia live su un canale interattivo di Sky Sport 24 con continue fineste live all’interno dei tg. Presente tutta la squadra, assieme alle autorità cittadine e rappresentanti illustri del tifo, oltre che i parenti delle vittime di Superga.

La capienza del nuovo stadio Filadelfia

Comprende 2 campi in erba naturale riscaldati, 5 gradinate - divise in 4 settori: curve, distinti e settore ospiti - da 2000 posti scoperti, una tribuna coperta da 2000 posti - con garage da 50 posti, spogliatoi per la prima squadra, primavera, arbitri, ospiti, palestra, sala stampa, sedi di Torino F.C. e Fondazione Stadio Filadelfia e foresteria. E’ stata restaurata la biglietteria storica del vecchio impianto: quello inaugurato il 24 marzo del 1926, che copriva un'area di 38.000 metri quadri, con due tribune e una capienza che raggiungeva le 15.000 unità, mentre sotto la tribuna si trovava il parterre, disposto su 13 file.

Ecco tutte le immagini del nuovo Filadelfia