Si affida a una battuta e a un'incursione in diretta a Sky Sport 24 Francesco Totti per esprimere il suo stato d'animo in vista della sua ultima partita con la maglia della Roma. Un giorno certamente particolare per il capitano della Roma che domani saluterà per l'ultima volta i suoi tifosi e per questo vivrà la partita col Genoa con uno stato d'animo di grande emozione.

E allora ecco che durante un collegamento in diretta da Trigoria di Angelo Mangiante Totti irrompe in onda e congeda con una battuta delle sue la domanda dell'inviato: "Lo sai che la gente non dormirà questa notte in vista della tua ultima partita?", gli chiede Mangiante. "E che io dormo?", la risposta del numero 10 giallorosso.