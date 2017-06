"La Juventus non si pentirà di Schick": parola di Zdenek Grygera, bianconero dal 2007 al 2011, ceco proprio come l’attaccante della Sampdoria. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore ha commentato il prossimo colpo di mercato del club. "E’ un acquisto super, in giro non ci sono molti attaccanti così. Non ho mai avuto dubbi sulle qualità e sulla mentalità di Patrik, è fortissimo. E la Juventus d’altronde non farebbe un investimento di questo tipo senza esserne convinta. E’ consapevole dei margini di crescita del giocatore, che è in grado di adattarsi ad un calcio tattico e difficile come quello italiano. Si è visto come abbia subito appreso determinati meccanismi in tempi molto ridotti" ha detto Grygera. Per il giocatore, la società dovrà corrispondere alla Sampdoria 25 milioni di euro, secondo la clausola rescissoria prevista dal suo contratto. La speranza della Juve è che si possa abbassare il prezzo con l’inserimento di contropartite tecniche.