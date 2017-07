Il primo derby della stagione va al Milan. I rossoneri battono i cugini dell’Inter nella sfida tra ritiri. Grande entusiasmo a Milanello per il raduno della squadra di Montella, calma piatta a Brunico per il primo “giorno di scuola” degli uomini di Spalletti. Il successo del Milan è testimoniato anche dai numeri: 5mila tifosi hanno accolto Montolivo e compagni a Milanello, mentre ad attendere i nerazzurri a Brunico c’erano davvero pochissimi sostenitori. Il motivo di questa differenza, è inutile nasconderlo, sta soprattutto nell’effetto calciomercato. Il Milan ha sorpreso anche il più ottimista dei tifosi con una campagna acquisti lampo: tanti arrivi e tanti milioni spesi in pochissimo tempo, con un lavoro sopraffino della coppia Fassone-Mirabelli, per regalare a Montella un organico (quasi) completo in tempo per l’inizio dei lavori. Conti, Çalhanoglu, Borini, André Silva, Musacchio, Kessie, Ricardo Rodriguez: un acquisto tira l’altro, come caramelle deliziose da gustare senza fiato. In attesa della ciliegina sulla torta, o "favola a lieto fine" come l'ha definita Mirabelli: il rinnovo di Donnarumma, con le parti sempre più vicine.