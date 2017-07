C’è la sua firma, sul secondo posto. Quel gol, come fosse un romanzo: a tempo scaduto, alla sua ex squadra. Diego Perotti e la sua Roma ripartono da quella prodezza. L’argentino è uno dei calciatori più in forma in questi primi giorni di ritiro a Pinzolo. "Penso che tutti stiamo lavorando molto bene, Di Francesco ci sta facendo capire ciò che vuole e i preparatori atletici ci stanno facendo sudare molto. Mi stanno piacendo molto anche i giovani che sono aggregati alla prima squadra" ha detto il giocatore in conferenza stampa. Con il nuovo allenatore, cambierà sicuramente anche la posizione in campo di Perotti, che ha spiegato le richieste ricevute: "Il mister mi chiede di non essere sempre aperto, a me piace prendere palla e andare uno contro uno contro la linea schierata. Mi chiede anche di prendere la palla tra le linee, di giocare vicino all’attaccante e penso che questo mi possa far crescere. Fino ad ora so che gli allenamenti sono molto intensi e incentrati sulla tecnica. Di Francesco è un allenatore offensivo, gli piace molto attaccare con gli esterni alti. Dal punto di vista dell’intensità è simile a quella che avevamo con Spalletti".

"Conosco Monchi, farà una squadra forte"

Il calciomercato della Roma è stato caratterizzato dall’arrivo di Karsdorp e Pellegrini ma soprattutto dall’addio di diverse pedine fondamentali. Perotti però non è turbato, anzi: "Monchi lo conosco bene, a Siviglia ha fatto tanti acquisti incredibili, giocatori che non erano conosciuti e li ha resi importanti, rivendendoli a prezzi molto più alti. Io ho fiducia in lui, servirà del tempo e so che Roma è diversa rispetto a Siviglia, che non ha voglia di aspettare, ma se gli si dà un po’ di tempo farà una rosa competitiva e importante per quest’anno. So che farà gli acquisti giusti". Dopo lo scambio di battute su Instagram, con le frasi sibilline di Salah e Nainggolan, l’argentino ha voluto smorzare ogni tipo di preoccupazione: "Sono battute, scherzi nostri. Non possiamo prendere ogni cosa come un dramma. Monchi è arrivato qui da poco, gli va dato tempo e comunque per chiudere il mercato ci vorrà tempo. Abbiamo la Champions quest’anno e dobbiamo avere una rosa forte, penso che lui la farà e infatti noi siamo tranquilli, anche perché la squadra ha già una buona base".