9-1 per la Lazio nella seconda amichevole del ritiro contro una selezione di dilettanti del Cadore. Inzaghi ha confermato ancora una volta la difesa a tre su cui sta lavorando da inizio ritiro, il 3-5-2 sará il sistema di gioco di riferimento della nuova Lazio che sta nascendo. Esordio positivo per i nazionali che avevano saltato la prima. Bene De Vrij, Hoedt, Lulic e Immobile, autore di una doppietta nei primi minuti. Molto positivo anche il neo acquisto Marusic, autore di un gol, un rigore provocato (poi fallito da Immobile) e giocate interessanti. In attesa di vedere all'opera l'erede di Biglia Lucas Leiva, che svolgerà domani a Roma le visite mediche e poi raggiungerà Auronzo, Inzaghi ha riproposto l'esperimento di Luis Alberto regista. Di Felipe Anderson, Lulic, Luiz Felipe, Palombi, Bastos e Djordjevic gli altri gol. Rimasto a riposo Keita per un affaticamento muscolare.