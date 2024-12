Intervenuto a Radio CRC per gli auguri di Natale, il presidente del Napoli ha tracciato un bilancio del 2024: "Lo divido tra i primi e i secondi sei mesi. C'è stato un blocco e la prendo positivamente: io sono il deus ex machina e le responsabilità spettano a me". Su Conte: "È la persona che mi ha fatto capire che c'era bisogno di ristrutturare". E sullo stadio: "Farò una conferenza al mio ritorno da Los Angeles"

È tempo di auguri e di bilanci, pensieri che non sono mancati nemmeno ad Aurelio De Laurentiis. Intervenuto a Radio CRC, il presidente del Napoli ha parlato dell'anno appena trascorso: "Lo divido nei primi e nei secondi sei mesi che si stanno per concludere. Dopo 14 anni di successi, unica squadra sempre in Europa, c’è stato un blocco, la prendo filosoficamente. Mi prendo tutte le responsabilità degli errori, non voglio accusare nessun altro. Io sono il deus ex machina, io sono l’imprenditore puro che investe il proprio denaro e quindi è giusto che io mi prenda tutte le responsabilità nei confronti dei nostri straordinari milioni di tifosi".