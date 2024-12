Il capo delegazione della Nazionale a 'La Stampa': "Il paragone non sta né in cielo né in terra. Uno ha vinto tanto, Thiago sta cominciando ora, chi li mette a confronto è spinto dalla volontà di infastidire l'ambiente". Sui temi di attualità del campionato: "Il nostro calcio è cambiato, dopo la Premier League inglese ci siamo noi. Atalanta? È una squadra che fa bene a tutti"

"Non scherziamo: basta con il paragone tra Motta e Allegri, non sta né in cielo né in terra. Uno ha vinto tanto, Thiago sta cominciando ora, chi li mette a confronto è spinto dalla volontà di infastidire l'ambiente". Così Gigi Buffon sul parallelo tra ex e nuovo allenatore bianconero. Il capo delegazione della Nazionale italiana ha parlato in una lunga intervista a 'La Stampa': "Per Thiago ho una grandissima stima e sono molto fiducioso su ciò che sta costruendo - aggiunge l'ex portiere e capitano della Juventus -. Quando si interviene così in profondità ci vuole tempo. Motta è un allenatore meticoloso, preparato, abituato a certi livelli: lo conosco come compagno di squadra, devono dargli tutti una mano".