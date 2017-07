Il Torino non delude e vince anche la seconda amichevole estiva nel ritiro di Bormio, battendo l’Olginatese, formazione dilettantistica, con il risultato di 3-1. Dopo un primo tempo quasi anonimo, i granata alzano il ritmo nei secondi 45 minuti e anche grazie all’ingresso di Belotti portano a casa il successo. La prima frazione di gioco non regala grandi emozioni, sebbene il Toro colpisca una traversa dopo appena sei minuti di gioco con Acquah che, con una botta da fuori, prende il legno. La squadra di Mihajlovic domina sul possesso palla, vista la differenza tecnica in campo, ma non riesce a perforare l’Olginatese che chiude bene gli spazi e costringe gli avversari a tentare tiri solo dalla lunga distanza. Poco prima della mezz’ora ci riprova Molinaro: inserimento dall’esterno e colpo di testa per il terzino, ma il portiere neutralizza. Tra i più attivi in casa Torino c’è senza dubbio Parigini che cerca, senza fortuna, la via della rete con qualche azione personale. Al 37’ è Valdifiori a sfiorare la rete ma il suo destro termina di pochissimo a lato. Nel finale di primo tempo si fanno vedere anche gli ospiti ma la conclusione dalla distanza di Calviello è debole non impensierisce Milinkovic-Savic.