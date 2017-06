L’annuncio

In realtà il passaggio del difensore alla Fiorentina era stato già annunciato qualche giorno fa da Cuca, allenatore del Palmeiras: "Non dobbiamo vincere per forza per rientrare dei costi – aveva dichiarato in conferenza stampa - Le cessioni che abbiamo completato ci hanno permesso di poter operare sul mercato. Dunque i 30 milioni arrivati dalla partenza di Gabriel Jesus e gli 8 milioni di Vitor Hugo ci hanno permesso di far arrivare nuovi giocatori". Parole chiare, che praticamente annunciavano il passaggio del difensore alla squadra viola. Ed ora è arrivato anche l’ufficialità da parte della stessa società, attraverso questo comunicato: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vitor Hugo Franchescoli de Souza dalla Sociedade Esportiva Palmeiras – si legge sul sito ufficiale dei viola - Vitor Hugo, nato a Guaraci (Brasile) il 20 maggio del 1991, con la maglia del Palmeiras ha vinto l’ultimo Campionato Brasiliano ed una Coppa Brasiliana collezionando 67 presenze ed 8 gol. Il nuovo difensore viola firmerà un contratto di 4 anni con opzione per il quinto dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito, che inizieranno nel pomeriggio di domani, martedì 6 giugno".