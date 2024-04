Vicepresidente Barcellona: "Xavi resterà con noi"

Lo scorso gennaio Xavi aveva annunciato l'addio al Barcellona al termine della stagione. Da quel momento sono cambiate tante cose: la società e i giocatori hanno più volte espresso la volontà di proseguire insieme. L'esplosione di alcuni talenti e la possibilità di inaugurare da allenatore del Barça il Camp Nou rinnovato potrebbero convincerlo a restare fino al 30 giugno 2025, data nella quale scadrà il suo contratto. Il vicepresidente del club Rafa Yuste ha confermato la nuova situazione in un'intervista ad 'As': "Xavi ci ha trasmesso un grande entusiasmo. Vogliamo fare di nuovo la storia e la faremo. E l'allenatore e la sua squadra faranno di tutto per migliorare. Abbiamo avuto un incontro amichevole. Non ho mai avuto dubbi sul fatto che Xavi avrebbe continuato. Deco è al cento per cento con l'allenatore e la brutta stagione è una questione di come si guardi la stagione. Non abbiamo vinto nessun titolo, ma sono contento dell'entusiasmo che abbiamo risvegliato". Sul lavoro dell'alllenatore con i giovani: "Stiamo migliorando il gioco della squadra e generando entusiasmo con giovani giocatori come Cubarsí, Lamine, Fermín. Per me questo è un grande vantaggio e Xavi ci è riuscito".

Oggi conferenza stampa di Laporta e Xavi

Il Barcellona ha annunciato che oggi alle 13 il presidente del club Joan Laporta e l'allenatore Xavi parleranno insieme in conferenza stampa. Probabile che verrà annunciato il futuro dell'allenatore, che dovrebbe restare anche nella prossima stagione sulla panchina blaugrana.