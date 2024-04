Inizia a definirsi con una certa consistenza il profilo dell'allenatore che succederà a Jurgen Klopp alla guida del Liverpool: dall'Inghilterra il nome più insistente è quello di Arne Slot, l'attuale tecnico del Feyenoord. I Reds pagherebbero 9 miolioni di sterlini al club olandese per liberarlo. Smentite le voci su un interesse per Amorim

Nel giorno in cui il Liverpool perde a Goodison Park il derby del Merseyside con l'Everton (2-0) e con esso probabilmente anche le possibilità di aggiudicarsi la Premier come regalo di addio di Jurgen Klopp, le voci sul prossimo allenatore dei Reds trovano conferme. Secondo quanto riporta Sky Sport UK, Arne Slot è la prima scelta del Liverpool per tutta una serie di ragioni. L'attuale allenatore del Feyenoord risponde all'identikit 'disegnato' dal club per dare vita a un nuovo ciclo. Infatti, Slot è particolarmente gradito dalle parti di Anfield per il suo stile di gioco aggressivo e veloce, fatto di transizioni improvvise che permettono alla squadra di creare un gran numero di occasioni da gol. Anche per quanto riguarda il sistema di gioco adottato, il 4-2-3-1 o il 4-3-3, si adatta perfettamente alle caratteristiche del Liverpool.