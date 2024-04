Ormai mancano soltanto gli annunci tra le parti, ma l'operazione è cosa fatta. Come spesso anticipato nelle scorse settimane, Olivier Giroud lascerà il Milan al termine di questa stagione per andare a chiudere la sua carriera in MLS con la maglia del Los Angeles FC. L'accordo con il club americano è firmato e l'attaccante francese resterà in California fino al dicembre 2025 come riporta Fabrizio Romano. Dunque, con una manciata di gare ancora da giocare fino alla fine del campionato, il Milan sa già quale sarà il reparto da rinforzare per la prossima stagione. Giroud era in trattativa con il Los Angeles FC da diversi mesi e a marzo l'accordo è stato definito verbalmente: ora c'è anche nero su bianco e l'attaccante lascerà il Milan con un bottino stagionale, attuale, di 42 partite giocate, 15 gol e 9 assist in tutte le competizioni. Giroud andrà via dal Milan a parametro zero.