Il Dortmund, dopo aver incassato 103 milioni la scorsa estate, potrebbe riceverne altri 31 attraverso i bonus. Secondo quanto riportato da AS, gli obiettivi da raggiungere per farli scattare sarebbero almeno tre: essere inserito nella Top 11 della Champions League o nella formazione ideale FIFA The Best e vincere la classifica marcatori de LaLiga

Gli obiettivi da raggiungere per far scattare i bonus

Ma quali sono i risultati che Bellingham dovrà raggiungere per far scattare questi bonus? Il portale spagnolo AS ha riportato alcuni degli obiettivi: essere inserito nella Top 11 della Champions League o nella formazione ideale FIFA The Best, vincere la classifica marcatori de LaLiga (al momento è secondo con 17 gol alle spalle di Dovbyk che è a quota 18). Bellingham è il quarto giocatore dei Blancos ad aver giocato più minuti in questa stagione (3190, alle spalle solo di Valverde, Rudiger e Rodrygo) e ha realizzato 21 gol e 10 assist in 36 partite stagionali. Il Dortmund continua a godersi il fenomeno Jude, consapevole che ogni giocata dell'inglese per loro vale oro.