La lista degli acquisti del Milan continua ad arricchirsi. Dai già ufficializzati Musacchio e Kessié fino a Ricardo Rodriguez, che ha svolto già le visite mediche. Con la Lazio è stato raggiunto l’accordo per Biglia e Keita e si punta a definire presto anche queste operazioni. Ma i rossoneri vogliono fare in attacco il colpo più importante e stanno lavorando su grandi nomi.

Offerta per Belotti e punto sull’attacco

E nelle ultime ore il Milan ha presentato un’offerta per Belotti, di circa 45 milioni. Quindi lontana dai 100 milioni chiesti dal Torino, che però potrebbe accettare anche 70 milioni più eventuali contropartite. Tra queste potrebbero esserci Niang e Zapata, non Kucka che non sembra più rientrare nei piani di Mihajlovic. Il Torino, però, continua a chiedere tanto, anche perché l’Atletico Madrid, prima del blocco del mercato, era arrivato ad offrire ben 65 milioni più due giovani forti a scelta. Da questa base, quindi, i granata non vogliono scendere e si attende un rilancio da parte del Milan. Nelle prossime ore, invece, potrebbe esserci un incontro con Jorge Mendes per Andrè Silva del Porto, Diego Costa dell’Atletico e James Rodriguez del Real Madrid. Resta sempre possibile il sogno Aubameyang ma ci vuole pazienza per far abbassare le pretese del Borussia Dortmund e del padre riguardo l’ingaggio.

Incontro per Conti

E nelle prossime ore è in programma anche un incontro per Andrea Conti, esterno dell’Atalanta. Ben otto gol in questa stagione, per un giovane che è già entrato nel giro della Nazionale ed è atteso dall’Europeo under 21. Per il classe ’94 dell’Atalanta è partito un vero e proprio derby di mercato, con Milan e Inter a sfidarsi. E, come detto, i rossoneri incontreranno presto l’agente del calciatore a Casa Milan. L’Inter, però, non molla e spera alla fine di spuntarla. Prosegue, quindi, il derby tra nerazzurri e rossoneri per Andrea Conti.