Il Milan fa sul serio per Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino e della Nazionale italiana, classe 2001, è il primo obiettivo individuato per rinforzare la mediana rossonera. Un'operazione che difficilmente potrà essere portata a termine già a gennaio 2025 ma che è una priorità per la prossima sessione estiva di mercato. Per questo il Milan proverà ad anticipare la folta concorrenza anche se il Torino sta trattando il rinnovo di contratto con il calciatore. Ricci ha totalizzato 105 partite in Serie A. Dopo gli esordi in Serie B con l'Empoli, dove ha conquistato la promozione in A nel 2021, a gennaio 2022 si è trasferito al Torino. Con Paolo Vanoli in panchina questa stagione ha collezionato 14 presenze stagionali. Sei invece le partite giocate con la maglia dell'Italia