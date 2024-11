I gravi infortuni occorsi prima a Bremer e poi a Cabal costringono la Juventus ad accelerare sul mercato in entrata per quanto riguarda la difesa. Il nome nuovo delle ultime ore è quello di Antonio Silva del Benfica. Il classe 2003, che vanta già 17 presenze con la Nazionale portoghese, nelle ultime tre partite è rimasto in panchina. L'operazione a gennaio potrebbe realizzarsi con un prestito oneroso e il successivo riscatto al termine della stagione

E' Antonio Silva del Benfica il nome nuovo per la difesa della Juventus. I bianconeri sono al lavoro per intervenire già da gennaio su un reparto che ha perso per infortunio fino al termine della stagione prima Bremer e poi Cabal. Fra le varie opzioni sul tavolo prende quota quella per il centrale del Benfica, classe 2003, che ha già raccolto 17 presenze con la Nazionale maggiore portoghese. Il difensore, nelle ultime tre partite di campionato è rimasto in panchina e allora la Juventus proverà a portarlo già a gennaio a Torino con un'operazione in prestito oneroso che poi sarebbe completata con il riscatto a fine stagione. Un affare simile a quello che ha portato a Torino Conceicao, altro portoghese come Antonio Silva e accomunato dallo stesso procuratore Mendes che conserva dei buoni rapporti con Cristiano Giuntoli.