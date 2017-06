Calciomercato ancora nel vivo, tra Donnarumma e nuovi arrivi

Ma la curiosità di tutti si concentra sul mercato. L’avvio sprint del Milan con gli arrivi di Musacchio, Kessié, Rodriguez e André Silva lascia comunque spazio ad altri colpi. Resta, inoltre, ancora aperta la questione Donnarumma. "Qualcosa ancora ci si dovrà aspettare, vogliamo consegnare a Montella un’ossatura importante della squadra per quando ci sarà il raduno. Il mercato comincia ufficialmente il 1° luglio, quindi avremo tempo per completare eventuali lacune e rivedere le cose che hanno bisogno di aggiustamenti. Su Gigio non ci sono particolari novità, siamo in un’attesa che non sarà troppo lunga, vogliamo arrivare al 3 luglio con qualche certezza in più" ha concluso Fassone.