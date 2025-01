I granata al lavoro per rinforzare il reparto offensivo: c'è l'offerta per l'attaccante del Benfica e si attende la risposta del club. Per il brasiliano sarebbe un ritorno in A dopo l'esperienza con la Fiorentina

Con 19 gol fatti nelle prime 19 giornate, quello del Torino è uno dei peggiori attacchi del campionato. La vena realizzativa granata è notevolmente calata con l'infortunio di lungo corso di Zapata a inizio stagione, motivo per cui la società è al lavoro per regalare un nuovo attaccante a Vanoli. Oltre a Beto, il nome su cui hanno puntato è quello di Arthur Cabral , dall'estate 2023 al Benfica. Il Toro ha già avanzato un'offerta per il ritorno in Serie A dell'ex centravanti della Fiorentina e attende la risposta del club lusitano .

Ritorno in Serie A per il brasiliano?

In questa stagione Cabral ha collezionato 20 presenze in tutte le competizioni con il Benfica e realizzato 5 gol, di cui 2 in campionato e 1 in Champions League contro il Monaco. L'anno scorso era arrivato a quota 11 con la maglia delle Águias e adesso potrebbe essere arrivato il momento di tornare in Italia dopo l'esperienza di un anno e mezzo con la Fiorentina.