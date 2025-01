I bianconeri continuano a lavorare per il difensore centrale. Un nome è quello di Kevin Danso del Lens. La Juventus ha chiesto il 26enne in prestito, ma la squadra francese al momento non apre a questo tipo di formula. Oltre all'austriaco, restano vivi i nomi di Araujo, Hancko e Antonio Silva

Attacco sì, ma anche difesa. La Juventus, oltre al reparto offensivo, continua la caccia al difensore centrale. Nelle ultime ore, i bianconeri hanno fatto un tentativo per Kevin Danso del Lens, chiedendo il giocatore in prestito, ma la squadra francese non apre a questo tipo di formula. Oltre all'austriaco, per la Juventus restano vivi i nomi di Araujo , Hancko e Antonio Silva .

La trattativa col Benfica per Antonio Silva

Per quanto riguarda Antonio Silva, il Benfica ha rifiutato la prima, formale, offerta bianconera: 35 milioni complessivi, con 5 immediati per il prestito ed eventuali 30 per il diritto di riscatto. Il club portoghese sembra essere un osso duro: negli scorsi giorni l'allenatore Bruno Lage aveva detto che solo il pagamento dell'intera clausola garantirebbe la cessione di Silva: "Ci vuole il portafoglio pieno". Anche il procuratore Jorge Mendes, che aveva confidato il desiderio del suo assistito di giocare per la Juve, non aveva sottovalutato la posizione del Benfica: "Sarà il club a decidere". Hancko è invece un'operazione più fattibile per giugno: il Feyenoord non sembra disposto, infatti, a cedere l'ex Fiorentina in questo mercato di gennaio.