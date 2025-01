Jacopo Fazzini tra Napoli e Lazio . Nonostante il club azzurro abbia presentato un'offerta superiore rispetto a quella biancoceleste, il giocatore pensa di trovare maggiore spazio nella squadra di Baroni . Che valuta anche Casadei del Chelsea (su cui c'è la concorrenza del Torino). Al momento, per il 21enne sono 9 partite giocate in Serie A con la maglia dell'Empoli nel corso di questa stagione. Per la squadra di Conte si allontana, invece, soprattutto dopo la rete segnata nel derby contro la Lazio, il nome di Lorenzo Pellegrini .

Folorunsho in uscita alla Fiorentina

Venendo al discorso uscite, invece, è prevista in settimana la chiusura della trattativa con la Fiorentina per Folorunsho sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per il centrocampista, che si prepara a lasciare Napoli, 7 partite (6 in Serie A, una in Coppa Italia dal 1' contro la Lazio) con la maglia azzurra in questa prima parte di stagione.