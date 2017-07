Tre parole in lingua portoghese, "Bemvindo Dani Alves", per ufficializzare e accogliere, sul proprio account Twitter, il terzino brasiliano proveniente dalla Juve. Alves si accasa, com'era nell'aria, con il Paris Saint-Germain, dove indosserà la maglia numero 32. L’ex terzino bianconero non ha risparmiato bordate ai bianconeri: "La differenza tra Juve e Psg? L’ambizione e l’organizzazione. Qui è tutto ordinato, il Psg è un club molto sereno, che ha ambizione, proprio come me”. Inutile dire quale sia l’obiettivo principale: “Sono qui per vincere la Champions League. Il Psg non l’ha mai vinta, ma a questa squadra manca poco per farlo. Spero di centrare l’obiettivo. Altri club erano interessati a me. Ma mia moglie ama Parigi, e qui c’è un grande progetto”. Dani Alves ha poi parlato del Manchester City, altra squadra che era sulle sue tracce “Se Guardiola e il Manchester City si sono arrabbiati allora chiedo scusa. La mia età? Non conta, è solo un numero: ha la mente giovane e sono in ottima salute". Dani Alves troverà sulla sua strada la Juventus molto presto: il 27 luglio a Miami, per una delle sfide della International Champions Cup.