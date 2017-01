Cavani, non solo gol: c'è il rinnovo col Psg

Così parlava Cavani... - L'aveva detto, Edi. In un'intervista al Corriere del Mezzogiorno qualche anno fa: "Se penso ad un ritorno in Italia? Certo. Il futuro di noi calciatori è sempre imprevedibile, mi piacerebbe ritornare dove ho vissuto tre stagioni fantastiche che mi hanno poi permesso di essere qui a Parigi". Sul Napoli: "Qui ho sempre guardato gli azzurri in tv - ha aggiunto - compatibilmente con gli impegni di allenamento e con la contemporaneità delle partite. A Napoli ho ancora parecchi amici, è una città che resta nel mio cuore". Prima del rinnovo, ad aprile dell'anno scorso, parlava così riguardo un suo possibile addio: "Hanno sempre parlato di questo argomento - ha detto il Matador in un'intervista al quotidiano spagnolo Marca - da una parte è una cosa buona perché ci sono squadre che mi seguono, dall'altra non buona perché sembra che non sono felice e che sono scontento a Parigi. Ovviamente non è così. Sono arrivate offerte? Ho un contratto di due anni con il PSG, voglio rispettarlo, poi nel calcio non si sa mai, molte cose non dipendono da me, tutto dipende da come finisce l'anno e dalle idee del club, da questo dipende se vado via o no". Ricordi.