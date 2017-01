Calciomercato, delirio a Shanghai per Tevez

Il più pagato al mondo - La reazione dei tifosi argentina alla notizia del suo addio era stata di totale sconcerto. Perché ok che la notizia fosse nell'aria già da giorni, ma quando succede, succede. E si accusa il colpo, eccome, soprattutto se il legame in gioco tra le parti è strettissimo. Tevez riparte dalla Cina e sarà il più pagato di sempre: guadagnerà, infatti, circa 38 milioni di euro all’anno. Per rendere l’idea: quasi 78 euro al minuto. Cifre record, per un giocatore che in Argentina (e non solo) ha ricevuto un affetto altrettanto da record. E sempre di record si parla, vedendo le immagini del suo arrivo a Shanghai: tutti pazzi di Carlitos Tevez.