La storia d'amore tra Antonio Conte e il Chelsea continuerà per almeno altre due stagioni. Dopo le voci delle scorse settimane secondo le quali a causa di malumori prima ambientali e poi di mercato si ipotizzava un divorzio prematuro tra l'allenatore italiano e il club inglese, è arrivata oggi l'ufficialità dell'adeguamento contrattuale per l'ex ct della Nazionale italiana. 11 milioni di sterline a stagione, da quello che ci risulta, il nuovo stipendio di Conte al quale in caso di esonero verrà riconosciuta una ricca buonuscita.