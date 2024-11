Il campione del mondo, dopo l'esperienza sulla panchina dell'Udinese nella passata stagione, potrebbe rientrare nei piani del Deportivo la Coruña (squadra di Segunda Division spagnola). Nelle prossime ore inizieranno i primi contatti tra le parti per capire se si potrà trovare un accordo

Fabio Cannavaro potrebbe tornare in panchina. Il Deportivo la Coruña , infatti, sta pensando all'ex allenatore dell'Udinese ed è pronto ad avviare i primi contatti tra le parti nelle prossime ore. Nella giornata di domani, 2 novembre, dunque, si potrà capire la fattibilità dell'operazione e se il club spagnolo, che al momento è al terzultimo posto nella Segunda Division in Spagna , riuscirà a convincere il campione del mondo.

L'ultima panchina di Cannavaro

Cannavaro, qualora venisse trovato l’accordo, tornerebbe ad allenare dopo l'esperienza in Serie A della passata stagione all'Udinese. Arrivato ad aprile da subentrato con l'obiettivo salvezza, i bianconeri sotto la sua guida sono riusciti a restare in Serie A grazie alla vittoria contro il Frosinone nell'ultima giornata dello scorso campionato. L'Udinese, infatti, chiuse al 15^ a due punti sul terzultimo posto in classifica.