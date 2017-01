Torino, sorpresa notturna: in arrivo Carlão

Il Torino di Cairo e Petrachi batte un colpo di mercato... nella notte della befana, tra il 5 e il 6 gennaio. Serviva un difensore, soprattutto dopo la partenza di Cesare Bovo che ha già firmato per il Pescara di Oddo: e il club granata ha deciso di regalarsi Carlos Roberto da Cruz Júnior, o più semplicemente Carlão. Brasiliano, d'esperienza (1986) e mezzo idolo dei tifosi dell'APEOL Nicosia, squadra di Cipro con cui ha vinto due campionati consecutivi e una Coppa nazionale.

Trattativa in chiusura - Carlão è alto, forte fisicamente e con una buona tecnica di base, classica dei brasiliani: all'occorrenza può giocare anche sulla fascia sinistra come terzino. Il cross di certo non gli manca, un po' come la rapidità. Dopo essere cresciuto nel Corinthians, club in cui è entrato ai 15 anni, il giocatore compie il grande salto europeo nel 2008: è stato il Sochaux il primo a crederci, per soli 800 mila euro. Adesso l'Italia, il Torino. Carlão dovrebbe arrivare nel nostro paese già nelle prossime ore per chiudere il suo trasferiemento in granata e fermarsi in Serie A. Dentro la calza di Mihajlovic ecco un difensore: Carlos Roberto da Cruz Júnior. Per tutti Carlão.