Il brasiliano resta il primo obiettivo di Manna e Conte per rinforzare la difesa azzurra in questa finestra di mercato. Danilo, dopo aver capito di non essere più una priorità della Juve, ha dato l'ok al trasferimento a Napoli e vorrebbe essere liberato gratis (senza la richiesta di un indennizzo) visto il contratto in scadenza nel giugno 2025 con i bianconeri

