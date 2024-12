Dopo l'offerta recapitata a Natale al club viola, il difensore argentino è sempre più vicino al ritorno al River Plate. Si sta riducendo la distanza tra le parti, che sono in contatto costante per chiudere la trattativa. Chiuso dal sorprendente Comuzzo, Martinez Quarta era arrivato alla Fiorentina proprio dai Millonarios nel 2020

Lucas Martinez Quarta è sempre più vicino all'addio alla Fiorentina. Dopo l'offerta recapitata a Natale al club viola da parte del River Plate, club che aveva ceduto proprio ai toscani nel 2020 il 28enne difensore argentino, le parti sono sempre più vicine per raggiungere l'accordo. La distanza tra la domanda della Fiorentina (8 milioni di euro) e l'offerta dei Millonarios (6) si sta infatti riducendo: le società sono in contatto costante per chiudere la trattativa. E c'è fiducia per il ritorno al River Plate di Martinez Quarta.