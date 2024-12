L'avventura di Mario Balotelli al Genoa potrebbe già essere al capolinea. Arrivato in rossoblù a fine ottobre, Super Mario finora ha trovato poco spazio, giocando soltanto 56 minuti in 6 partite. Un ruolo da comprimario per un giocatore che ancora sente di poter essere protagonista. Per questo motivo nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Balotelli, il suo entourage e la società: il club vuole capire se l'attaccante accetterà ancora un ruolo da riserva, pronto a dare il suo contributo, ma non sempre da titolare. In caso contrario Balotelli potrebbe lasciare il Genoa già a gennaio.