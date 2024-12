L'attaccante francese del Psg Randal Kolo Muani non rientra nei piani di Luis Enrique e a gennaio dovrebbe andare via in prestito. Su di lui l’interesse del Milan e anche la Juventus avrebbe chiesto informazioni. Il Psg non sarebbe disposto a contribuire al pagamento di parte dell’ingaggio (circa 4 milioni per i prossimi 6 mesi). Anche il Bayern e diverse squadre di Premier monitorano la situazione

