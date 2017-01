Kalinic 'vede' la Cina: Fiorentina su Seferovic

Kalinic, mega offerta dalla Cina - Un’offerta di quelle decisamente importanti, che fanno tentennare. Provenienza? Cina, quasi scontato in questo periodo. Protagonista, dopo l’arrivo di Witsel, ancora il Tianjin Quanjan, squadra allenata da Fabio Cannavaro. Obiettivo, Nikola Kalinic. Perché il croato della Fiorentina piace e tanto, così tanto che il club cinese è pronto a ufficializzare un’offerta (da 45 milioni di euro che fa barcollare il giocatore (che con il passare delle ore sembra sempre più propenso a dire sì) e anche la Fiorentina. Che fino ad oggi, ricordiamo, non ha mai modificato la propria posizione. Kalinic via? Sì, ma solo dietro il pagamento delle clausola di risoluzione fissata a 50 milioni. Offerta da 45 milioni di euro cash che non è ancora stata presentata (che verrà presentata ufficialmente nelle prossime ore) ufficialmente, ma che già indirettamente è arrivata sul tavolo viola: cifre importanti, che fanno riflettere.

Fiorentina su Seferovic - Valutazioni in corso, anche per quanto riguarda i nomi per sostituire eventualmente Kalinic. Chi sarà il sostituto del croato nel caso di addio direzione Tianjin Quanjan? Simone Zaza piace, ma non sembra essere la prima scelta in casa Fiorentina. A cui invece piace moltissimo Haris Seferovic, attaccante classe 1992 dell’ Eintracht Francoforte che già in passato ha indossato la maglia viola e seguito anche dal Genoa: ma a rendere più facilmente percorribile la pista Fiorentina sarebbero anche gli ottimi rapporti tra Corvino e Ramadani, agente del calciatore. Altre trattative che riguardano la Fiorentina sono quelle per portano a Sandoval, giovane attaccante classe 1999 del Colon, che piace molto anche alla Roma e che in patria paragonano per caratteristiche a Mauro Icardi. Obiettivo viola quello di bloccarlo adesso e portarlo in Italia a giugno. Altro giovane che interessa molto è Marin, centrocampista classe 1996 del Viitorul Constanta: tre milioni di euro la richiesta, si tratta. Grandi manovre Fiorentina in corso, con quell’offerta per Kalinic dalla Cina che potrebbe cambiare gli scenari del mercato viola.