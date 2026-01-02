Raspadori prende tempo dopo accordo Atletico-Roma

I giallorossi hanno trovato l'accordo per l'ex attaccante del Napoli con il club spagnolo. L'Atletico Madrid lo ha comunicato al giocatore, che ha deciso di prendere 3-4 giorni di tempo per decidere il suo futuro, parlando anche con il suo attuale allenatore Diego Simeone. Su Raspadori ci sono anche Lazio e Galatasaray

La Roma cerca rinforzi in attacco da regalare a Gian Piero Gasperini nel mercato di gennaio. Un nome forte è quello dell'ex Napoli Giacomo Raspadori, trasferitosi la scorsa estate all'Atletico Madrid. Nella giornata di oggi il club spagnolo ha informato ufficialmente il giocatore di aver trovato un accordo con quello giallorosso. Raspadori si è preso 3-4 giorni di tempo per decidere il suo futuro. L'attaccante della Nazionale vuole parlare con Simeone per capire se davvero non faccia più parte del progetto dell'allenatore. Oltre alla Roma su Raspadori ci sono anche Lazio e Galatasaray (che ha chiesto informazioni). Dopo la partita di Liga contro la Real Sociedad (domenica 4 gennaio) verrà presa una definitiva decisione sul futuro di Raspadori.