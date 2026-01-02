Juventus, Ottolini è ufficialmente il nuovo Ds

La notizia era nell'aria già da qualche settimana e ora è diventata ufficiale: Marco Ottolini è il nuovo Direttore sportivo della Juventus. Classe 1980 e reduce dall'esperienza con il Genoa, per lui si tratta di un ritorno in bianconero dopo che aveva fatto parte per quattro anni dell'area scouting. Ecco il comunicato del club: "La Juventus è lieta di annunciare la nomina di Marco Ottolini come nuovo Direttore Sportivo del Club. A partire dal 1° gennaio 2026 Ottolini è entrato ufficialmente a far parte dell’organigramma bianconero, a diretto riporto del Chief Executive Officer Damien Comolli. Marco Ottolini porta con sé un bagaglio di esperienze ampio e trasversale, costruito nel tempo attraverso i diversi ruoli ricoperti all’interno del mondo del calcio. Nato nel 1980, dopo aver concluso la carriera sul campo nel 2002, ha scelto di intraprendere subito il percorso dirigenziale attraverso esperienze che gli hanno permesso di sviluppare una conoscenza profonda delle dinamiche del calcio professionistico. Nel 2015 inizia un’importante parentesi internazionale all’Anderlecht contribuendo alla strutturazione e allo sviluppo dell’attività di osservazione del club belga".

