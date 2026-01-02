Durante la conferenza stampa pre-Leeds, l'allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, ha parlato del mercato invernale e delle possibili uscite. La Roma continua il pressing per Zirkzee, uno dei principali obiettivi dei giallorossi per rinforzarsi in attacco

"La finestra di mercato non cambierà nulla, non abbiamo in programma di cambiare o fare cambiamenti all’interno della squadra. Non mi aspetto che qualche giocatore venga a chiedermi la cessione". Con queste parole, Ruben Amorim ha liquidato le domande sul mercato di gennaio dei giornalisti inglesi durante la conferenza stampa di presentazione della sfida tra Manchester United e Leeds United di domenica 4 gennaio. L'allenatore portoghese non ha aperto a nessun rumour di mercato, nemmeno su Joshua Zirkzee, uno dei nomi fatti esplicitamente durante la conferenza. La Roma, dunque, che sta seguendo il giocatore olandese, è avvisata, per il momento.