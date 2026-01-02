Inter e Al Hilal in contatto e al lavoro per trovare un accordo: si valuta anche l'ipotesi di uno scambio, con i nerazzurri che proporrebbero uno tra Acerbi e De Vrij per arrivare all'esterno portoghese. Resta comunque da vincere anche la concorrenza del Barcellona

L’Inter continua a lavorare per provare a riportare in nerazzurro Joao Cancelo, dopo la rottura con l’Al Hilal. L’ultima novità riguarda la possibilità di uno scambio di giocatori tra i due club, con i nerazzurri che potrebbero mettere sul tavolo i nomi di Acerbi e De Vrij per sbloccare l’affare e arrivare all’esterno portoghese: le parti sono in contatto e al lavoro in queste ore. In un secondo momento ci sarebbe poi da trovare l’accordo tra i club anche per quel che riguarda le formule e le eventuali compensazioni, ma al momento l’idea sarebbe quella di tentare la strada di uno scambio. Naturalmente, resta forte l’interesse anche da parte del Barcellona, destinazione gradita al giocatore: per arrivare a Cancelo l’Inter dovrebbe quindi vincere anche la concorrenza dei blaugrana.