Napoli, anche il WBA su Gabbiadini. Il Wolfsburg…

La proposta 'non' è giusta - Un gennaio con le valigie in mano, al momento l’unica certezza intorno al futuro di Manolo Gabbiadini sembra essere questa. Un po’ come successo la scorsa estate, quando il suo trasferimento al Wolfsburg prima e all’Everton poi sembrava davvero ad un passo dal croncretizzarsi. E invece nulla di fatto. Tutto rimandato a gennaio, forse. Perché l’attaccante classe 1991 lascerà il Napoli, o almeno questa è la volontà comune di entrambe le parti: Gabbiadini che non si sente apprezzato da Maurizio Sarri è voglioso di cambiare aria per ritrovare minuti, gol e fiducia, il club del presidente De Laurentiis – dopo aver ufficialmente acquistato Leonardo Pavoletti dal Genoa con il rientro di Milik sempre più vicino – è pronto a lasciare partire l’attaccante davanti all’offerta giusta. Che al momento non è ancora arrivata.

Wolfsburg e WBA - E al momento il nodo della questione sembra proprio essere questo. Perché nelle ultime ore il Wolfsburg sembra aver cambiato idea: niente proposta da 20 milioni di euro bonus compresi, ma volontà di portare il giocatore in Germania solo in prestito. Soluzione che il Napoli non gradisce. Futuro dunque che torna in bilico, ma attenzione al West Bromwich Albion: il club inglese sarebbe disposto a presentare un’offerta al Napoli per acquisire a titolo definitivo Gabbiadini, pista che potrebbe ‘scaldarsi’ nelle prossime ore. Sempre che il Wolfsburg (che già aveva mosso passi importanti anche con l’entourage del calciatore) non decida nuovamente di cambiare proposta. Il Napoli e Gabbiadini attendono l’evolversi della situazione.

Niente Sampdoria – Una tentazione, niente più. Nei giorni scorsi il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero aveva aperto alla possibilità di riportare a Genova (47 presenze e 15 gol in blucerchiato) Gabbiadini: "Se De Laurentiis ci sta, io Manolo me lo riprendo volentieri. Gabbiadini è un grande giocatore, un bravo ragazzo, ma non è visto bene da mister Sarri. I calciatori devono andare dove c’è voglia, entusiasmo, bisogna metterli nelle migliori condizioni per fare questa professione stupenda e divertente. Perciò se me lo ridate lo riprendo volentieri", le parole del presidente della Sampdoria a Radio CRC. Tentazione, niente di concreto. Per un futuro, quello di Gabbiadini, lontano da Napoli ma ancora in attesa di schiarite all’orizzonte.