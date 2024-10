Non solo buone notizie dal campo, con la vittoria sul Milan e l'allungo in classifica: il Napoli lavora anche per blindare alcuni titolari. E se la trattativa per il rinnovo di Kvara (grande protagonista a San Siro) è ancora in corso, la firma sul nuovo contratto di Alex Meret è sempre più vicina dopo un incontro nella giornata di martedì 29 ottobre tra il ds azzurro Giovanni Manna e l'agente del portiere, Federico Pastorello. Nel VIDEO sopra i dettagli da Gianluca Di Marzio

