Il club del presidente De Laurentiis al lavoro per il rinnovo del contratto del georgiano, attualmente in scadenza nel 2027. C'è stato un incontro con l'agente del giocatore Mamuka Jugeli: segnali incoraggianti, le parti si rivedranno per trovare la migliore soluzione condivisa. Nel video gli aggiornamenti con l'inviato a Castel Volturno Francesco Modugno

