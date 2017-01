Inter, Suning in Italia per chiudere Gagliardini

Le ore di Gagliardini - La presenza di Zhang dimostra quanto sia vicino l'arrivo del centrocampista italiano Roberto Gagliardini dall'Atalanta: la proprietà nerazzurra infatti prima assisterà alla partita contro l'Udinese e poi avrà modo di pensare al mercato e incontrarsi con la dirigenza del club di Percassi per definire ogni dettaglio di un'operazione già bella che avviata. Praticamente chiusa. Come ha confermato anche Gasperini in conferenza stampa: "Gagliardini lo porto con la squadra, è convocato ma non giocherà dall’inizio. Neanche credo di impiegarlo. Credo che in questo momento sia una scelta adeguata: ho deciso io, nessuno mi ha forzato. Lo faccio per rispetto verso il giocatore, verso l’Inter e verso l’Atalanta in attesa che tutta la situazione si definisca".