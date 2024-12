La Lazio è vicina alla chiusura per Jacopo Fazzini, centrocampista classe 2003 dell’Empoli, che arriverebbe già in questa finestra di mercato invernale È lui il giocatore individuato dalla dirigenza biancoceleste per rinforzare l’organico di Marco Baroni, inserendo in rosa a gennaio un giovane di prospettiva ma già alla terza stagione in Serie A. La trattativa con il club toscano è in fase molto avanzata e la formula per portare Fazzini a Roma sarebbe quella del prestito biennale con obbligo di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro. Le parti sono vicine alla chiusura dell’affare.