"Chi ha un contratto, deve rispettare le clausole. C'è una sola certezza: chi vuole i giocatori del Benfica deve venire con il portafoglio pieno. Ciò che dobbiamo valorizzare, e che non possiamo vendere, è il nostro modo di formare i giocatori, di farli evolvere fino in prima squadra. Per il resto, a seconda del mercato, arrivano squadre con una potenza economica enorme, pagano la clausola e il giocatore se ne va". Bruno Lage, allenatore del Benfica, non usa mezzi termini per parlare della possibile cessione del difensore Antonio Silva alla Juventus. Nessuno sconto, nessuna pressione, nessuna via preferenziale.

