Il Torino prova a riportare in Serie A Beto. Il portoghese ex Udinese, ora all’Everton, è in cima ai pensieri del club granata, deciso a dare a Vanoli un attaccante nel mercato di gennaio, per rinforzare un reparto che a inizio stagione ha perso Duvan Zapata. Beto, portoghese di 26 anni, non sta trovando grande spazio a Liverpool, dove ha giocato meno di 200 minuti in questa stagione, partendo da titolare in Premier League soltanto in un’occasione. Nato a Lisbona, classe 1998, Beto vanta già un’esperienza in Serie A: ha giocato due stagioni a Udine: 62 presenze in campionato con 21 gol, prima del trasferimento in Inghilterra. Al suo primo anno all’Everton, la scorsa stagione, ha segnato 3 gol in 30 partite. Quest’anno sembra ancora meno coinvolto nel progetto del club di Liverpool. L’idea del Torino è di prenderlo in prestito con diritto di riscatto ma al momento l’Everton non apre a questa formula. Per questo il club di Urbano Cairo si sta guardando in giro per trovare delle possibili alternative.