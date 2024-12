La Fiorentina si guarda intorno per rinforzare la difesa e ha individuato il profilo giusto, soprattutto se dovesse concretizzarsi la cessione di Martinez Quarta. Il difensore che può fare al caso del club brianzolo, in caso di partenza dell’argentino, è Pablo Mari. Lo spagnolo, 31 anni, è già stato allenato da Raffaele Palladino per due stagioni al Monza. Anche per questo motivo, oltre che per la grande esperienza dell'ex Arsenal, la preferenza della dirigenza viola va al profilo di Marì, il cui arrivo a Firenze potrebbe però essere legato alla partenza di Martinez Quarta. Il River Plate ha offerto 5 milioni, la Fiorentina ne vorrebbe 8 ma le parti potrebbero aggiornarsi nei prossimi giorni per ridurre le distanze e chiudere questa operazione che riporterebbe il difensore in Argentina.