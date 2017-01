Mercato Lazio: Chelsea e Man Utd su de Vrij

E la Lazio che fa? - I biancocelesti preferirebbero venderlo per due ragioni. La prima: cederlo per una bella cifra significherebbe migliorare l'intera squadra, andando a rinforzare quei reparti in cui c'è bisogno. Wallace, inoltre, è stato acquistato proprio per questo motivo. Un profilo giovane (classe '94) in grado di rimpiazzare un'eventuale cessione di de Vrij. Questione di strategie. La seconda ragione: il contratto in scadenza nel 2018. I rapporti con gli agenti del calciatore sono ottimi (il gruppo SEG, lo stesso di Hoedt per capirci), de Vrij non farà mai la guerra alla società per andare via da svincolato. L'obiettivo è monetizzare.