Napoli, Gabbiadini per ora non parte: ecco perché

Incontro con l'agente - Nelle scorse ore, intanto, c’è stato un incontro tra il ds azzurro Cristiano Giuntoli, l’agente del calciatore Silvio Pagliari e Andrea Chiavelli: sul tavolo delle trattative proprio il nome dell’attaccante. La richiesta del Napoli continua ad essere di 20-22 milioni di euro e la formula preferita sarebbe quella di una cessione definitiva. Sul calciatore c’è sempre il Wolfsburg, società che però lo vorrebbe prendere solo in prestito; una proposta che non soddisfa il club azzurro, che per questo motivo non ha ancora dato alcun ok al trasferimento.



Inghilterra o Germania - Un altro club interessato, sempre dalla Germania, è lo Schalke 04 che vorrebbe portare il calciatore in Bundesliga. In questo caso la formula andrebbe anche bene ma l’offerta per acquistare il cartellino di Gabbiadini (di massimo 15 milioni di euro con bonus) viene ritenuta troppo bassa. Lo stesse discorso vale per Southampton e West Bromwich Albion, società inglesi interessate ma disposte ad offrire meno di quanto richiesto. Il Napoli nel frattempo ascolta tutte le proposte e valuta, le parti si aggiornano continuamente alla ricerca di un’intesa che possa accontentare tutti.



Possibile compromesso - E’ probabile che, con il passare dei giorni, il Napoli finisca per trovare un compromesso economico con il club che potrà avvicinarsi di più alle richieste della società di De Laurentiis, con lo stesso Gabbiadini che potrà a sua volta cercare un compromesso tecnico per trovare maggiore spazio in questa seconda parte di stagione. Quel che è certo è che la storia del numero 23 azzurro a Napoli si può considerare terminata, in attesa di capire se il suo futuro sarà in Bundesliga o in Premier League.