Intervenuto a Dazn prima del fischio d'inizio di Milan-Juve, Giuntoli ha precisato quali saranno le strategie di mercato a gennaio: "Dobbiamo acquistare in difesa, siamo corti e saremo attenti alle opportunità". L'attuale carenza di centravanti non preoccupa: "Crediamo molto in Milik, è adatto al gioco di Motta. Le parole di Vlahovic con la Serbia? Non giudico, siamo molto contenti di lui finora"

Manca sempre meno al nuovo anno e al mercato di riparazione. E Cristiano Giuntoli , Football Managing Director della Juventus, sa benissimo quale sua il reparto in cui c'è più bisogno di interventi: " Sicuramente manca qualcosa dietro e qualcosa dovremo fare. Dobbiamo stare attenti alle opportunità che ci saranno, il mercato di gennaio non è mai facile, però la volontà nostra è quella di intervenire nella parte difensiva ", ha dichiarato a Dazn nel pre-partita di Milan-Juve.

"Non abbiamo bisogno di attaccanti, ci basta Milik"

Se gli infortuni di Bremer e Cabal incidono molto sulle carenti rotazioni in difesa, la necessità di schierare McKennie centravanti nel big match contro il Milan non preoccupa Giuntoli: "In questo momento non sussiste questo problema, perchè noi continiamo veramente sul recupero di Milik, pensiamo che sia molto adatto al gioco del mister e invece pensiamo di dover intervenire nel reparto difensivo. dove anche numericamente abbiamo bisogno di qualcuno". Fiducia in Milik, ma anche in Vlahovic, nonostante le sue parole dal ritiro della Serbia.

"Vlahovic un esempio"

"Non vorrei giudicare l'intervista, mi piace più giudicare i fatti. Il ragazzo sta facendo un'annata importante, si sta sacrificando come tutti i suoi compagni per il collettivo, sta facendo bene, lo testimonia il fatto che è sempre presente, è un esempio per tutti, quindi siamo contenti di quello che fa. Quello che dice poi ha poca importanza". Anche senza centravanti di ruolo, Giuntoli ha fiducia nelle idee del suo allenatore: "Motta in questo inizio di stagione si è contraddistinto per aver trovato sempre delle soluzioni, ha sempre dato importanza al collettivo, lui continua e non si lamenta mai".