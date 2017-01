Luiz Adriano, fissate le visite con lo Spartak

Luiz Adriano - Spartak: ci siamo - Un affare ormai noto da diverse settimane, che si avvia lentamente alla conclusione. Luiz Adriano in Russia è cosa fatta, mancano solo le visite mediche che sosterrà nelle prossime ore in Germania con lo Spartak di Mosca. Poi, la firma su un contratto da 4 anni e mezzo. Il classe 1987, arrivato nel calciomercato dell’estate 2015 dallo Shakhtar Donetsk, in questa stagione non è riuscito a trovare molto spazio, come testimoniano i pochi minuti giocati da agosto nella formazione rossonera. Ora Luiz Adriano è atteso da una nuova avventura, in Russia andrà a rinforzare la rosa a disposizione di Massimo Carrera che attualmente si trova al primo posto con 40 punti (a +5 sullo Zenit secondo) nel campionato.

Punto Deulofeu - Mentre l’Everton sta chiudendo per un altro attaccante, l’ex Parma Belfodil, e per Schneiderlin del Manchester United, continua il lavoro per Milan per strappare al club di Liverpool il talento scuola Barcellona. Rossoneri al lavoro anche nelle ultime ore attraverso gli intermediari, a caccia dell’ok per il prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto filtra, proprio la definizione dell’acquisto del francese (da 22 milioni) sarebbe la chiave perchè la trattativa si sblocchi definitivamente. I segnali sono dunque positivi, il Milan attende fiducioso.