Aveva lasciato i rossoblù nell'estate del 2024. Quest'anno non ha ancore collezionato minuti per la rottura del legamento crociato dello scorso marzo. Il Cagliari ha chiesto informazioni: attesa per la risposta del Como e del calciatore

Ritorno al futuro: Alberto Dossena potrebbe tornare a indossare la maglia rossoblù del Cagliari. Due anni per lui in Sardegna: dall'estate del 2022 a quella del 2024, con sessantaquattro presenze, tre gol e quattro assist e, adesso, un possibile rientro dopo l'ultimo anno e mezzo passato al Como. In questa stagione Dossena non ha ancora esordito, complice la rottura del legamento crociato che lo ha messo ko lo scorso marzo nel corso della sua prima annata a Como, chiusa con ventitré gettoni totali.